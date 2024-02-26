Ушла к подруге и не вернулась: подозреваемого в убийстве 15-летней давности задержали в Астане

Полицейские Павлодарской области задержали мужчину, который 15 лет находился в розыске по подозрению в убийстве. Он уже был осужден за особо тяжкие преступления, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в 2009 году в полицию Павлодара обратился мужчина и сообщил об исчезновении жены. Как рассказал супруг, она ушла к подруге и не вернулась.

Начался розыск пропавшей. Ее искали в регионах Казахстана и в соседних государствах, где она имела контакты.

"Через год тело женщины было обнаружено в озере. Геномная экспертиза подтвердила личность без вести пропавшей павлодарки", - отметили в МВД.

Следствием было возбуждено уголовное дело по факту убийства. Все эти годы по делу проводились различные мероприятия, но преступление раскрыть не удавалось.

"В текущем году полиция Павлодарской области вышла на след подозреваемого. Установлено, что мужчина в ссоре задушил ее, после чего утопил тело", - рассказали в МВД.

Сообщается, что расследование находилось на особом контроле руководства ДП региона.

"Установлено, что подозреваемый долгое время находился в местах лишения свободы за совершение особо тяжких преступлений. И в 2022 году получил условно-досрочное освобождение. Задержали его в Астане. В настоящее время уголовное дело возобновлено. Расследование продолжается", - сообщил начальник криминальной полиции ДП Павлодарской области Балгабай Капаров.

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