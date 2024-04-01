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Эзотерика

Житель ВКО из-за ревности повредил чужой автомобиль

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Мужчина ножом протыкает колесо автомобиля
Мужчина протыкает колесо. Иллюстративное фото: beekeepx / Getty Images

Житель Риддера из-за ревности проткнул колесо автомобиля потерпевшей и оказался под арестом, передает NUR.KZ со ссылкой на Восточно-Казахстанский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, в Риддере судом при рассмотрении дела об административном правонарушении в отношении местного жителя за совершение действий в сфере семейно-бытовых отношений по ходатайству потерпевшей были установлены особые требования к его поведению.

"Запрещено посещать, преследовать, разыскивать потерпевшую, а также вести с ней устные, телефонные переговоры, вступать с ней в контакты иными способами, включая несовершеннолетних или недееспособных членов ее семьи. Требования были установлены сроком на 1 год с момента вступления постановления в законную силу", - пояснили в суде.

Тем не менее мужчина, зная о последствиях за нарушение установленных особых требований, нарушил их.

"Пришел во двор дома по улице Кирова, где стояла машина потерпевшей, и проткнул колесо машины, тем самым нарушил установленные особые требования к его поведению. Признав свою вину, суду пояснил, что проткнул колесо машины, которой управляла потерпевшая, из-за ревности", - рассказали в суде.

Выяснилось, что о месте нахождения женщины ему рассказал старший сын.

Постановлением суда мужчину признали виновным по ч.2 ст.669 КоАП РК и назначили ему административный арест сроком на 10 суток.

Постановление суда уже вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.2 ст.669 КоАП РК нарушение установленных судом особых требований к поведению правонарушителя влечет административный арест на 10 суток.

Ранее сообщалось, что житель Восточно-Казахстанской области в состоянии алкогольного опьянения по причине ревности избил собутыльника деревянным черенком, причинив ему средней тяжести вред здоровью. За это его наказали ограничениям свободы сроком на 1 год с установлением пробационного контроля.

Также в Восточно-Казахстанской области на почве ревности мужчина совершил поджог автомобиля бывшей сожительницы и скрылся с места преступления. За умышленное повреждение чужого имущества его наказали ограничением свободы сроком на три с половиной года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2076579-zhitel-vko-iz-za-revnosti-povredil-chuzhoy-avtomobil/

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