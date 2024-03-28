Житель ВКО из-за ревности избил соперника деревянным черенком

Житель ВКО в состоянии алкогольного опьянения по причине ревности избил собутыльника деревянным черенком, передает NUR.KZ со ссылкой на Восточно-Казахстанский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, местный житель был осужден Шемонаихинским районным судом за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

"6 февраля 2024 года в вечернее время подсудимый распивал спиртные напитки в компании сожительницы и потерпевшего. В ходе распития подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности нанес потерпевшему деревянным черенком несколько ударов по туловищу и конечностям, причинив последнему средней тяжести вред здоровью", - установил суд.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел признание вины, раскаяние в содеянном. Отягчающим обстоятельством стало совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

С учетом того, что мужчина ранее не был судим, а по делу имеются смягчающие уголовную ответственность обстоятельства, суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год с установлением ему пробационного контроля, в течение которого он должен своим поведением доказать исправление.

Отмечается, что судом гражданину разъяснены последствия неисполнения возложенных на него обязанностей.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Добавим, что по ч.1 ст.107 УК РК умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

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