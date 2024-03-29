"Таких предателей мы сами находим": МВД о полицейских, которые занимались сбытом наркотиков

Официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев на брифинге рассказал, как часто в наркопреступность вовлекаются сами полицейские, передает корреспондент NUR.KZ.

Шынгыс Алекешев признал, что некоторые направления в полицейской деятельности сопряжены с коррупционными рисками.

"Конечно, к сожалению, есть единичные факты, когда сотрудники предают интересы службы. В прошлом году было выявлено три факта сбыта наркотиков.

Хочу отметить, что 80% преступлений в рядах полиции выявляются подразделениями собственной безопасности. Таких предателей мы сами находим, привлекаем к уголовной ответственности и увольняем по отрицательным мотивам, чтобы они никогда в жизни больше не могли вернуться в правоохранительную службу", - сказал представитель МВД.

По его словам, МВД заинтересовано в "чистке" своих рядов от недобросовестных сотрудников.

Напомним, в середине марта глава МВД Марат Ахметжанов на заседании кабмина рассказал, почему ситуация с наркопреступлениями в Казахстане ухудшилась за последнее время.

По его словам, только в прошлом году правоохранительными и специальными органами выявлено около 3 тыс. наркопреступлений. Из них 60% – это сбыт наркотиков.

Тогда же стало известно, что правительство поддержало комплексный план борьбы с наркоманией и наркобизнесом на 2023-2025 годы. Документом предусматривается введение системы скрининга по выявлению наркозависимых среди учащихся школ.

При этом еще в декабре 2023 года депутат Снежанна Имашева высказалась об "оборотнях в погонах", которые совершают наркопреступления в Казахстане.

"Возмутительно, но факт, что сами сотрудники полиции бывают причастны к незаконному обороту наркотиков. Ни для кого не секрет, что сами борцы с наркомафией сами же ей и помогают, – заявила тогда депутат.

Добавим, что, согласно информации на сайте ИПС "Әділет", наркотики – растения, вещества или препараты, которые квалифицированы как наркотические средства и представляют потенциальную опасность для здоровья людей.

Наркотические средства – вещества синтетического или природного происхождения, которые включены в список наркотических средств, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Казахстана.