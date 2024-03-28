Продавец дала отпор и сохранила выручку в Караганде

В Караганде продавец заявила, что у нее пытались отобрать выручку, нанеся телесные повреждения. Но деньги женщина сумела сохранить, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, ночью в городскую полицию поступило сообщение о нападении на один из магазинов. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

"Потерпевшая, 59-летняя продавец торговой точки, рассказала, что неизвестная женщина нанесла ей телесные повреждения и пыталась отобрать выручку. Но, получив достойный отпор, скрылась", - пояснили в МВД.

На тот момент в кассе находилось 40 тыс. тенге. Со слов потерпевшей, нападавшей на вид было 20-25 лет.

"Полицейские задержали подозреваемую - 23-летнюю жительницу города. Она дала признательные показания, пояснив, что совершила правонарушение, так как испытывала материальные затруднения", - рассказали в МВД.

Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

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