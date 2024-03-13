Супермаркет разгромили в Костанайской области (видео)

В Рудном охранники предотвратили кражу из супермаркета. Проникший в магазин мужчина был задержан с поличным, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Костанайской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, ночью 12 марта неустановленное лицо путем взлома входной двери проникло в один из супермаркетов Рудного. Были похищены сигареты разных марок на сумму 4500 тенге.

"Сработала сигнализация на разбитие фасада, поэтому мы незамедлительно выехали на место. Здесь мы обнаружили мужчину, который с кассовым аппаратом пытался скрыться. Задержав, мы передали его полицейским", - рассказал сотрудник пультовой охраны Айдархан Умиржанов.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся все необходимые следственные действия.

В ДП Костанайской области отметили, что за проявленную активную гражданскую позицию охранники будут поощрены.

Последствия неудачной попытки хищения попали на видео, которое было предоставлено сотрудниками супермаркета. На кадрах можно увидеть разбросанные товары, разбитые стекла и терминал.

В феврале в Алматы полицейские задержали двоих мужчин, которые подозреваются в краже мобильных телефонов. Оба преступления были совершены в крупном торговом доме. В одном из случаев телефон был тайно похищен прямо с витрины магазина. По обоим фактам расследуются уголовные дела.

А в Шымкенте из магазина одежды пропала подметальная машина. Подозреваемого в краже задержали в течение часа благодаря камерам видеонаблюдения. Судя по всему, он взял то, что ему попалось под руку. По данным полиции, краденое мужчина планировал продать, а выручку потратить на алкоголь. Уборочную технику вернули на место.

В начале года в Семее произошло дерзкое ограбление ювелирного павильона. С прилавка были похищены золотые изделия на сумму более 1 млн тенге. Подозреваемого в преступлении задержали.