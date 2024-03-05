"Выбросил жену из салона авто": семейные разборки на дороге в Астане попали на видео

В Астане очевидцы сняли на видео разборку мужчины и женщины на дороге. По данным полиции, это была семейная пара, которая возвращалась из кафе, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП столицы.

По данным полиции, инцидент произошел около 2 часов ночи. На пульт "102" поступило сообщение от очевидца о том, что на проезжей части пьяный водитель автомашины GEELY избивает женщину.

На место прибыл полицейский патруль. Отмечается, что водитель оставил автомобиль и попытался скрыться пешком, но его задержали.

"В ходе разбирательства установлено, что в салоне автомобиля находилась супруга водителя. Незадолго до инцидента пара распивала спиртные напитки в кафе, где между ними вспыхнула ссора. В изрядном подпитии, они сели в автомашину.

Во время движения потасовка между супругами продолжилась, после чего водитель остановил автомобиль и выбросил женщину из салона", - сообщили стражи порядка.

Полицейские, задержав водителя, предложили ему пройти медицинское освидетельствование, но мужчина отказался.

"За невыполнение требований полицейского и уклонение от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения водитель подвергнут административному аресту на 25 суток. Автомобиль водворен на коммунальную стоянку", - добавили в ведомстве.

Добавим, что согласно статье 608 КоАП РК управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет.

При этом, по статье 613 КоАП РК, невыполнение законного требования сотрудника органов внутренних дел (полиции), военной полиции (исключительно лицом, управляющим транспортным средством органов национальной безопасности, Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований Республики Казахстан) о прохождении в соответствии с установленным порядком освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения влечет административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 8 лет.