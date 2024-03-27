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Секс-скандал с замакима Павлодарской области: дело о вымогательстве рассмотрит суд присяжных

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Серик Батыргужинов
Серик Батыргужинов. Фото: Валерия Бугаева

Уголовное дело по факту вымогательства у замакима Павлодарской области рассмотрят присяжные – об этом попросила подсудимая в ходе предварительного слушания, пишет корреспондент NUR.KZ из зала суда.

Рассматривать факт вымогательства будут в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области. Сегодня на предварительном слушании со стороны потерпевшего был только адвокат, который ходатайствовал о том, чтобы Серик Батыргужинов участвовал в процессе онлайн. Причина – в состоянии здоровья чиновника.

Между тем обе стороны просили сегодня перевести заседания в закрытый режим, однако позже подсудимая передумала. Она изъявила желание о рассмотрении ее дела присяжными. На следующее заседание судья назначил отбор.

Обвиняемая в свою очередь журналистам сегодня заявила, что она должна быть потерпевшей. Уверяет, что первый замакима Павлодарской области сам с ней познакомился через соцсети и пригласил на работу. Гарантировал помощь, поэтому она и отправилась на встречу. Однако в кабинете чиновника, по ее словам, над ней надругались.

"Начал ко мне приставать, хватает меня и тащит вот в эту комнату отдыха. Кидает меня на диван и при этом у меня свернулась шея. И он еще всем весом надавил. В общем сделал свое, мне повезло только, что прошло все быстро, потому что иначе он мне просто бы свернул шею", – рассказала подсудимая.

Напомним, в середине марта мы писали о том, что первый заместитель акима Павлодарской области оказался в центре секс-скандала. Сообщалось, что Серика Батыргужинова публично обвинили в изнасиловании девушки. Ситуацию тогда прокомментировали в акимате региона.

Позже о ситуации высказался глава МВД Ержан Саденов. Он сообщил, что дело по вымогательству находится в суде. Что касается изнасилования, было возбуждено дело, но после проверки выяснилось, что оно не подтвердилось и дело прекратили.

Добавим, что Серик Батыргужинов 9 января попал в ДТП. Авария произошла на трассе, когда чиновник возвращался из Майкаина, где велись поиски провалившегося под землю автобуса. Серьезных травм первый заместитель акима не получил, но в больницу все же обратился.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2074344-seks-skandal-s-zamakima-pavlodarskoy-oblasti-delo-o-vymogatelstve-rassmotrit-sud-prisyazhnyh/

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