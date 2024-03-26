Мать ограничили в правах из-за жестокости мужа по отношению к ее дочери в Шымкенте

14-летняя девочка подверглась жестокому обращению со стороны отчима. За это ее мать ограничили в родительских правах и назначили взыскание алиментов, передает NUR.KZ со ссылкой на суд Шымкента.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, в Шымкенте рассматривалось гражданское дело по иску Центра адаптации несовершеннолетних городского управления образования к матери подростка об ограничении родительских прав и взыскании алиментов.

"Ответчик, будучи матерью несовершеннолетнего ребенка, допустила совершение супругом противоправного посягательства в отношении ее дочери, связанного с жестоким обращением с падчерицей, проявленное в осуществлении им физического насилия над ней", - установил суд.

Решение суда мотивировано тем, чтобы права ребенка находились под охраной с учетом его интересов.

"Оставление ребенка с родителями вследствие их виновного поведения является опасным для ребенка. Возможны последствия для жизни или здоровья ребенка в случае оставления его с родителями", - сообщили в суде.

Судом первой инстанции иск удовлетворен. Решение суда пока не вступило в законную силу.

В начале года в Сети появилось видеообращение отчима школьницы, пропавшей при странных обстоятельствах в Талдыкоргане. Тогда стало известно, что ребенок не ходил в школу целую четверть. Как рассказали в ДП, по подозрению в исчезновении 14-летней девочки были задержаны и водворены в ИВС ее мать и отчим. Позже правоохранители нашли тело пропавшей.

А в ноябре прошлого года сообщалось об избиении ребенка в семье в Петропавловске. Пострадала 7-летняя девочка. Ее госпитализировали в детскую областную больницу. По данным полиции, телесные повреждения ребенку нанесли ее мать и отчим. Возбуждено уголовное дело о причинении средней тяжести вреда здоровью.