Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Мать ограничили в правах из-за жестокости мужа по отношению к ее дочери в Шымкенте

Опубликовано:

Девочка плачет
Девочка-подросток. Иллюстративное фото: MementoJpeg / Getty Images

14-летняя девочка подверглась жестокому обращению со стороны отчима. За это ее мать ограничили в родительских правах и назначили взыскание алиментов, передает NUR.KZ со ссылкой на суд Шымкента.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, в Шымкенте рассматривалось гражданское дело по иску Центра адаптации несовершеннолетних городского управления образования к матери подростка об ограничении родительских прав и взыскании алиментов.

"Ответчик, будучи матерью несовершеннолетнего ребенка, допустила совершение супругом противоправного посягательства в отношении ее дочери, связанного с жестоким обращением с падчерицей, проявленное в осуществлении им физического насилия над ней", - установил суд.

Решение суда мотивировано тем, чтобы права ребенка находились под охраной с учетом его интересов.

"Оставление ребенка с родителями вследствие их виновного поведения является опасным для ребенка. Возможны последствия для жизни или здоровья ребенка в случае оставления его с родителями", - сообщили в суде.

Судом первой инстанции иск удовлетворен. Решение суда пока не вступило в законную силу.

В начале года в Сети появилось видеообращение отчима школьницы, пропавшей при странных обстоятельствах в Талдыкоргане. Тогда стало известно, что ребенок не ходил в школу целую четверть. Как рассказали в ДП, по подозрению в исчезновении 14-летней девочки были задержаны и водворены в ИВС ее мать и отчим. Позже правоохранители нашли тело пропавшей.

А в ноябре прошлого года сообщалось об избиении ребенка в семье в Петропавловске. Пострадала 7-летняя девочка. Ее госпитализировали в детскую областную больницу. По данным полиции, телесные повреждения ребенку нанесли ее мать и отчим. Возбуждено уголовное дело о причинении средней тяжести вреда здоровью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2073453-mat-ogranichili-v-pravah-iz-za-zhestokosti-muzha-po-otnosheniyu-k-ee-docheri-v-shymkente/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.