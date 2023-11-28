Еще одна избитая девочка оказалась в больнице в Казахстане

Еще об одном случае избиения ребенка в семье стало известно в Казахстане. На этот раз он произошел в Петропавловске. Пострадала 7-летняя девочка, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП СКО.

Как рассказали корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ведомства, 23 ноября около 17 часов в первый отдел полиции УП Петропавловска поступило сообщение о том, что медицинским работником одной из средних школ выявлен факт избиения 7-летней второклассницы.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по ч.1 ст.107 УК РК "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

Девочку госпитализировали в детскую областную больницу.

"Установлено, что телесные повреждения несовершеннолетней нанесли ее 26-летняя мать и 33-летний отчим. Своей вины они не отрицают, объясняя произошедшее "плохим поведением" ребенка.

Идет досудебное расследование, направленное на исследование всех обстоятельств дела, по результатам которого будет принято окончательное процессуальное решение", - пояснили в ДП СКО.

Добавим, что согласно ч.1 ст.107 УК РК умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей (до 3 млн 450 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Напомним, ранее детский омбудсмен Динара Закиева рассказала о 7-летней девочке, которая попала в больницу в Астане со следами побоев. По ее словам, ребенка систематически избивали дома.