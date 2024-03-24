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Эзотерика

Мужчина заявил о пытках со стороны полицейских в Актау

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Житель Актау
Житель Актау. Фото: lada.kz

В Актау мужчина заявил об избиении со стороны полицейских. Якобы его вынуждали сознаться в краже. На обвинения ответили в ДП Мангистауской области, передает Lada.kz.

По словам мужчины, 22 марта он не смог завести свой автомобиль, чтобы добраться на работу. Как оказалось, проблема заключалась в поломке генератора, его необходимо было заменить.

Тогда житель Актау вспомнил про своего друга, с которым знаком уже 20 лет. У последнего на производственной базе в 21 микрорайоне были генераторы.

Приехав на базу, доступ к которой был открыт, он взял четыре устройства, чтобы проверить их у автоэлектрика и выбрать подходящее. Предупредить приятеля не удалось, потому что он был не на связи. Вскоре на базу приехал брат друга, который, обнаружив пропажу генераторов, заявил в полицию.

При этом горожанин отремонтировал свой автомобиль и, положив оставшиеся генераторы в багажник, направился домой. Спустя час по пути на работу его остановили сотрудники дорожной полиции и сообщили о том, что им поступил вызов о совершении преступления с его стороны. Они предложили проехать в управление.

Мужчину там встретил полицейский, который потребовал завезти машину на территорию полиции.

Водитель попытался позвонить другу и объяснить сложившуюся ситуацию, но страж порядка, утверждает мужчина, отобрал у него телефон, при этом схватив его за рукава и потащив внутрь здания в кабинет на третьем этаже.

По словам жителя Актау, после этого зашли еще два правоохранителя, начали выражаться нецензурной бранью и требовали признательные показания по факту кражи генераторов. Не реагируя на объяснения, трое полицейских якобы стали его избивать, нанося удары по лицу, туловищу и ногам.

Вскоре поступил звонок о том, что факт кражи не подтвердился, и приятель задержанного отказывается писать заявление.

Перед мужчиной, говорит он, извинились и попросили не обращаться в прокуратуру. Однако он подал заявление в надзорный орган.

В областной многопрофильной больнице ему диагностировали ушиб мягких тканей в области груди, головы и лица, а также закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга.

В ДП Мангистауской области пояснили, что прокуратурой по данному факту возбуждено уголовное дело.

"Обстоятельства выясняются. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - отметили в ведомстве.

Напомним, 18 марта в Талдыкоргане вынесли приговор в отношении четырех бывших сотрудников полиции по фактам пыток в ходе январских событий (статья 146 УК РК). В суде отметили, что в результате противоправных действий семи потерпевшим были причинены телесные повреждения различной степени. В итоге трое подсудимых осуждены к различным срокам лишения свободы от 4 до 6 лет, один из них осужден к мере наказания, не связанной с лишением свободы. Кроме того, суд лишил их специальных званий и права работать на госслужбе.

Еще троих экс-полицейских осудили за пытки в Алматы. В данном случае было трое потерпевших. Обвиняемым было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с лишением специальных званий и права работать на госслужбе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2072739-muzhchina-zayavil-o-pytkah-so-storony-politseyskih-v-aktau/

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