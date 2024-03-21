Парня, мать которого умоляла вернуться домой, задержали по подозрению в особо тяжком преступлении

Павлодарца, который ушел в неизвестном направлении неделю назад, нашли полицейские. Он задержан по подозрению в совершении особо тяжкого преступления, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Караганды.

"21 марта полицией по подозрению в совершении в Карагандинской области особо тяжкого преступления задержан 29-летний житель города Павлодара, которого ранее родственники объявили без вести пропавшим.

Подозреваемый взят под стражу, проводится расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

Сегодня сообщалось о завершении поисков Азамата Исмурдинова. Об этом стало известно от волонтеров, разместивших сообщение на странице в Instagram. Поисковики указали, что парень найден и жив, при этом отметили, что обнаружить его удалось полицейским. В ДП Павлодарской области информацию подтвердили, но место обнаружения называть не стали.

Напомним, фармацевт пропал 13 марта, а спустя несколько дней его мама заявила в полицию. Парень перед пропажей удалил свои страницы в соцсетях, оставил письмо с просьбой его не искать.

Позже поисковики опубликовали обращение матери пропавшего, которая со слезами на глазах попросила сына вернуться, указывая, что все проблемы удастся решить.

Что делать при пропаже человека

Как указывается на портале egov.kz, при исчезновении человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102, или лично обратиться в ближайшее отделение. Информация, которую важно предоставить стражам порядка, следующая:

личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по истечении 3 дней с момента исчезновения человека.