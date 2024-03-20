"Не могу жить и спать": мать пропавшего павлодарца со слезами обратилась к сыну (видео)

Мать 29-летнего фармацевта Азамата Исмурзинова, пропавшего 13 марта в Павлодаре, со слезами на глазах записала обращение к сыну и попросила его вернуться домой, передает NUR.KZ.

Видеообращение было опубликовано на странице волонтеров в Instagram.

"Азамат, сынок, прошу тебя, услышь меня, вернись домой. Проблемы все решаемы. Мы все решим, все сделаем. Прошу тебя, изгони из себя плохие мысли, но только вернись домой либо дай знать, что с тобой все нормально. Сына, пойми, твоя душа болит, твое сердце тоже разрывается, я знаю, а мое вообще пылает.

Я не могу жить, спать без тебя, есть не могу. Прошу, дай о себе знать. Сынок, иди домой, я жду тебя, мы все ждем тебя. Понимаешь, только мама может тебе помочь, мама - в этом слове все, и мама ждет тебя, сынок. Я жду тебя, вернись, пожалуйста", - со слезами говорит павлодарка.

Волонтеры призвали всех, кто владеет какой-либо информацией о пропавшем, обращаться по телефону +7 747 615 55 63 (Катерина). Также можно позвонить в 102.

Напомним, сообщение о пропаже 29-летнего фармацевта из Павлодара к поисковикам поступило 16 марта. По их данным, Азамат Исмурзинов ушел из дома 13 марта, взяв с собой лишь рюкзак и ноутбук. Тревогу забила мать молодого человека.

Также волонтеры рассказали, что за неделю до исчезновения Азамат удалил соцсети, а перед уходом оставил письмо, в котором попросил не искать его, отметив, что будет далеко.

В ДП региона проинформировали, что по факту открыто розыскное дело. Стражи порядка занимаются поисками парня.

Что делать при пропаже человека

Как указывается на портале egov.kz, при исчезновении человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102, или лично обратиться в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить стражам порядка, следующая:

личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по истечении 3 дней с момента исчезновения человека.