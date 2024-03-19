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Эзотерика

"Слегка загадочный" павлодарец удалил соцсети и исчез

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Азамат Исмурзинов
Азамат Исмурзинов. Фото: ДП Павлодарской области

29-летний фармацевт из Павлодара удалил аккаунты в соцсетях, оставил письмо матери и пропал. Поисками сейчас занимаются полицейские, волонтеры и родные Азамата Исмурзинова, передает корреспондент NUR.KZ.

К волонтерам сообщение поступило 16 марта. На своей странице в Instagram поисковики указывают, что Азамат Исмурзинов ушел из дома 13 марта, взяв с собой лишь рюкзак и ноутбук. Тревогу забила мать молодого человека.

"За неделю до пропажи Азамат удалил соцсети, а перед уходом оставил письмо, в котором попрощался со всеми, попросил прощения и сказал, что жить так больше не хочет и не будет. Также мужчина попросил не искать его, сказал, что будет далеко", - написали волонтеры Vita на своей странице в Instagram.

29-летнего парня никто не видел уже неделю, при этом друзья и коллеги отмечают, что Азамат умный, улыбчивый, но слегка загадочный. Работает он фармацевтом.

В ДП Павлодарской области сообщили, что по факту открыто розыскное дело.

"Данный факт незамедлительно зарегистрирован в Южном отделе полиции Павлодара. Составлена ориентировка и разослана во все территориальные подразделения и близлежащие области. Отработаны авто- и ж/д вокзалы, с предъявлением фотографии опрошены водители такси, а также проводится работа по установлению и опросу водителей междугородних рейсов", - рассказали в ведомстве.

В день пропажи парень был одет в куртку темно-зеленого цвета, толстовку и трико серого цвета, на ногах - полуботинки светло-коричневого цвета.

Что делать при пропаже человека

Как указывается на портале egov.kz, при исчезновении человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102, или лично обратиться в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить стражам порядка, следующая:

  • личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по истечении 3 дней с момента исчезновения человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2070690-slegka-zagadochnyy-pavlodarets-udalil-sotsseti-i-ischez/

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