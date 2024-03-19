"Слегка загадочный" павлодарец удалил соцсети и исчез
Опубликовано:
29-летний фармацевт из Павлодара удалил аккаунты в соцсетях, оставил письмо матери и пропал. Поисками сейчас занимаются полицейские, волонтеры и родные Азамата Исмурзинова, передает корреспондент NUR.KZ.
К волонтерам сообщение поступило 16 марта. На своей странице в Instagram поисковики указывают, что Азамат Исмурзинов ушел из дома 13 марта, взяв с собой лишь рюкзак и ноутбук. Тревогу забила мать молодого человека.
"За неделю до пропажи Азамат удалил соцсети, а перед уходом оставил письмо, в котором попрощался со всеми, попросил прощения и сказал, что жить так больше не хочет и не будет. Также мужчина попросил не искать его, сказал, что будет далеко", - написали волонтеры Vita на своей странице в Instagram.
29-летнего парня никто не видел уже неделю, при этом друзья и коллеги отмечают, что Азамат умный, улыбчивый, но слегка загадочный. Работает он фармацевтом.
В ДП Павлодарской области сообщили, что по факту открыто розыскное дело.
"Данный факт незамедлительно зарегистрирован в Южном отделе полиции Павлодара. Составлена ориентировка и разослана во все территориальные подразделения и близлежащие области. Отработаны авто- и ж/д вокзалы, с предъявлением фотографии опрошены водители такси, а также проводится работа по установлению и опросу водителей междугородних рейсов", - рассказали в ведомстве.
В день пропажи парень был одет в куртку темно-зеленого цвета, толстовку и трико серого цвета, на ногах - полуботинки светло-коричневого цвета.
Что делать при пропаже человека
Как указывается на портале egov.kz, при исчезновении человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102, или лично обратиться в ближайшее отделение.
Информация, которую важно предоставить стражам порядка, следующая:
- личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
- сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.
В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.
Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по истечении 3 дней с момента исчезновения человека.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2070690-slegka-zagadochnyy-pavlodarets-udalil-sotsseti-i-ischez/