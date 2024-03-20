Спецназ с автоматами нагрянул в квартиру жительницы области Жетiсу (видео)

В области Жетiсу стражи порядка задержали подозреваемую в сбыте "синтетики". В ее квартире провели обыск. Ведется расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, задержание подозреваемой производилось оперативниками управления по противодействию наркопреступности.

"Девушку задержали на месте преступления при сбыте так называемой "синтетики", - отметили в МВД.

Также в квартире, где она проживала, провели обыск.

"При обыске по месту жительства подозреваемой найдено психотропное вещество альфа-PVP, состав наркотиков подтвержден соответствующей экспертизой. Подозреваемая помещена под стражу. По факту незаконного сбыта наркотических средств проводится расследование", - рассказал начальник УПН ДП области Жетісу Мурат Жумабаев.

В начале марта мефедрон стоимостью 30 млн тенге обнаружили полицейские в багажнике такси в Шымкенте. Подозреваемого в перевозке наркотиков задержали, хоть он и смог сбежать из автомобиля до прибытия оперативников.

А в феврале "кирпич" стоимостью 3 миллиона тенге изъяли у иностранца в Кокшетау. Гражданин Таджикистана стал подозреваемым в сбыте наркотических средств. Как показала экспертиза, его "кирпич" весом более 965 гр. был начинен гашишем.

В Жамбылской области полицейские предотвратили распространение наркотиков, стоимость которых на черном рынке составляет около 36 млн тенге. В квартире, которую арендовал задержанный, с помощью служебной собаки нашли 430 расфасованных пакетиков с мефедроном.