Массовую драку сняли на видео в кафе Караганды

В одном из увеселительных заведений Караганды произошла массовая драка посетителей. Инцидент попал на видео. Его прокомментировали в ДП региона, передает NUR.KZ.

Видеозапись потасовки посетителей кафе распространяется в социальных сетях. Авторы отметили, что видео сняли 8 марта.

На кадрах запечатлена драка между несколькими мужчинами, в которую ввязались и дамы. Они пытаются растащить участников конфликта и громко кричат. При этом у одного из мужчин заметны пятна крови на одежде. Также, судя по видео, потасовку пытаются пресечь и сотрудники кафе.

Видео прокомментировали в пресс-службе ДП Карагандинской области. По данным ведомства, инцидент действительно произошел 8 марта, все участники уже задержаны.

"По этому факту возбуждено уголовное дело. Прибывшим нарядом полиции нарушение правопорядка было пресечено. Все участники инцидента установлены и задержаны. Назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам расследования будет принято процессуальное нарушение", - сообщили в ДП Карагандинской области.

Ранее в Кокшетау попала на видео жестокая драка девушек в ночном клубе. В результате происшествия в больницу попала 27-летняя участница. Стражи порядка установили, что конфликт между посетительницами начался после того, как одна из них, танцуя, по неосторожности толкнула другую. По факту хулиганства полицейские начали досудебное производство.

В конце прошлого года в Талдыкоргане произошла массовая драка, она тоже попала на видео. Инцидент случился в одном из увеселительных заведений в центре города. Пострадавших, как заверили в департаменте полиции, не было.

Позже стало известно, что возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. В общей сложности были задержаны и помещены под стражу 8 человек. Расследование взял на особый контроль ДП региона.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика и сцены насилия! Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18 лет.