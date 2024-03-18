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Жительница Актау сообщила о стрельбе в доме

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Полицейские прибыли на вызов
Машина полиции. Кадр из видео: lada.kz

В социальных сетях появилось сообщение о стрельбе в доме №53 в 4-м микрорайоне Актау. Инцидент прокомментировали в ДП Мангистауской области, передает Lada.kz.

В Instagram жительница 4 микрорайона Актау сообщила о стрельбе в доме №53. Звуки выстрелов она услышала ночью 17 марта.

"Бодрая ночь. Стрельба у соседей. Нездоровые люди", - подписала видео жительница Актау.

В пресс-службе ДП Мангистауской области прокомментировали ночное происшествие. В ведомстве сообщили, что вызов на пульт дежурного "102" поступил 17 марта в 23.45.

"Никакой стрельбы в доме не было. В одной из квартир подрались два брата. Их привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство и нарушение тишины", - пояснили в ДП региона.

В начале марта в Байконуре группа людей напала на местного жителя, раздался выстрел из травматического пистолета. Подозреваемого в стрельбе задержали. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех участников преступления.

А в Павлодаре вынесли приговор сотруднику МВД, который произвел несколько прицельных выстрелов из газового пистолета в двух мужчин на парковке. За это ему вынесли наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года. Также его лишили специального звания "подполковник полиции".

Ранее на одной из улиц Шымкента в вечернее время прозвучали выстрелы. В результате происшествия один человек был госпитализирован. Стражи порядка установили подозреваемого.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2070360-zhitelnitsa-aktau-soobschila-o-strelbe-v-dome/

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