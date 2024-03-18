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Несуществующий земельный участок купил актюбинец

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Населенный пункт
Земельный участок. Иллюстративное фото: Natalia Bogutckaia / Getty Images

Актюбинец отдал малознакомому мужчине 1 млн тенге за земельный участок, но остался без земли и денег. Потерпевший обратился в полицию, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в городской отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратился местный житель.

"Со слов пострадавшего, малознакомый мужчина обещал ему продать участок земли и выманил 1 млн тенге", - пояснили в ДП.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 34-летний житель областного центра.

По факту мошенничества проводится досудебное расследование.

"Денежные средства подозреваемый потратил на свои нужды", - отметили в полиции.

Отметим, что по ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

В начале марта жителя Алматы задержали по подозрению в мошенничестве. Предполагается, что он сдавал несуществующие квартиры. Объявления размещались на популярном сайте. Желающих арендовать квадратные метры по цене ниже рыночной оказалось достаточно - заявления в полицию подали уже 25 потерпевших.

Также сразу 11 заявлений было подано в полицию Астаны по фактам мошенничества с арендой несуществующих квартир. 31-летнюю подозреваемую задержали. Устанавливаются и другие возможные жертвы обмана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2070084-nesuschestvuyuschiy-zemelnyy-uchastok-kupil-aktyubinets/

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