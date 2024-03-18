Несуществующий земельный участок купил актюбинец

Актюбинец отдал малознакомому мужчине 1 млн тенге за земельный участок, но остался без земли и денег. Потерпевший обратился в полицию, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в городской отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратился местный житель.

"Со слов пострадавшего, малознакомый мужчина обещал ему продать участок земли и выманил 1 млн тенге", - пояснили в ДП.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 34-летний житель областного центра.

По факту мошенничества проводится досудебное расследование.

"Денежные средства подозреваемый потратил на свои нужды", - отметили в полиции.

Отметим, что по ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

В начале марта жителя Алматы задержали по подозрению в мошенничестве. Предполагается, что он сдавал несуществующие квартиры. Объявления размещались на популярном сайте. Желающих арендовать квадратные метры по цене ниже рыночной оказалось достаточно - заявления в полицию подали уже 25 потерпевших.

Также сразу 11 заявлений было подано в полицию Астаны по фактам мошенничества с арендой несуществующих квартир. 31-летнюю подозреваемую задержали. Устанавливаются и другие возможные жертвы обмана.