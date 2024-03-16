Два убийства произошли в Усть-Каменогорске

Тела двух мужчин были обнаружены возле двух разных заведений в Усть-Каменогорске. Подозреваемые уже задержаны и водворены в ИВС, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП ВКО.

Об одном факте рассказал начальник ДП ВКО Ерлан Омарбеков, комментарий опубликован на официальной странице ведомства в Instagram.

По его словам, в полицию поступило сообщение о том, что в Усть-Каменогорске по проспекту Абая обнаружено тело мужчины с ножевыми ранениями. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый задержан "по горячим следам". Его водворили в изолятор временного содержания. Вещественные доказательства изъяты, назначены необходимые экспертизы.

"Информация, распространяемая в соцсетях, о том, что потерпевшему нанесено огнестрельное ранение, не соответствует действительности. Департамент полиции призывает граждан доверять только официальным источникам. За распространение заведомо ложной и недостоверной информации предусмотрена ответственность", - напомнил Ерлан Омарбеков.

В другом случае тело было найдено возле байк-клуба по улице Кабанбай батыра.

"По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Назначены необходимые экспертизы. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - сообщили корреспонденту NUR.KZ в ДП ВКО.

Напомним, в начале января в Актобе произошла драка, в результате которой четверо ее участников попали в медицинское учреждение с ножевыми ранениями. Спустя некоторое время двое парней 2006 года рождения скончались в реанимации.

Предварительно было установлено, что поводом стал конфликт в социальной сети Instagram, после которого молодые люди договорились встретиться и выяснить отношения. Подозреваемых задержали и водворили в ИВС.

А в феврале у одного из домов по улице Даулеткерея в Уральске было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Полицейские возбудили уголовное дело по факту убийства и начали поиски подозреваемых.