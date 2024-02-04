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Мужчину убили в Уральске

Опубликовано:

Человек в полицейской форме стоит спиной
Полиция. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Уральске в пятницу было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти – по данному факту возбуждено уголовное дело, передает портал "Мой город".

Издание со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции ЗКО пишет, что в Уральске 2 февраля в 08:10 у одного из домов по улице Даулеткерея было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти.

"По факту убийства Абайским отделом полиции начато досудебное расследование. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления и установлению подозреваемого. Иная информация согласно статье 201 УПК РК разглашению не подлежит", – сообщили в полиции.

Напомним, ранее жителя Мангистауской области приговорили к 10 годам лишения свободы за убийство собственного отца. Преступление было совершено летом прошлого года.

В Павлодаре мужчина отметил день рождения, а на следующий день у него родился первенец. Однако увидеть своего сына парень не успел, через два часа павлодарца задушили на улице. По обвинению в убийстве задержали 40-летнего мужчину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2059032-muzhchinu-ubili-v-uralske/

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