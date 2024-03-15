Акмолинку прямо с застолья увезли в больницу

Жительница Акмолинской области после застолья оказалась в больнице с травмами. Полицейские установили мужчину, с которым у нее возникла ссора, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники полиции Акмолинской области продолжают выявлять и пресекать правонарушения и преступления, совершенные в состоянии алкогольного опьянения или во время распития спиртных напитков. Нередко жертвами таких происшествий становятся женщины.

К примеру, 12 марта в Шортандинском районе зарегистрировали факт нанесения телесных повреждений женщине, которая с травмами была доставлена в лечебное учреждение.

"Сразу после поступления заявления полицейскими был оперативно установлен мужчина, с которым у пострадавшей завязался конфликт как раз во время совместного застолья", - отметили в МВД.

Сообщается, что в этом году сотрудники акмолинской полиции начали 24 досудебных расследования по фактам умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью. По семи из них потерпевшими являются женщины. Материалы направлены в суд для привлечения агрессоров к ответственности.

А в январе в одном из сел Алматинской области после праздничного застолья сразу шесть человек почувствовали себя плохо, их забрали в больницу. В итоге трое пострадавших скончались в реанимации. Предполагается, что они отравились алкоголем. По факту смерти людей в полиции завели дело.

Ранее в Северо-Казахстанской области праздничное застолье по случаю Нового года закончилось убийством. По данным полиции, у троих мужчин, распивающих спиртные напитки, произошел конфликт, переросший в драку. В результате один из участников был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм.