Иностранцев-нелегалов обнаружили на свалке в Петропавловске

Полицейские выявили граждан Таджикистана, нелегально работавших сортировщиками твердых бытовых отходов в Петропавловске, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП СКО.

Как сообщается на странице Департаменте полиции Северо-Казахстанской области в Instagram, у иностранцев не было разрешения на трудоустройство. Разрешение, как объяснили сами граждане Таджикистана, они собирались оформить позже.

Собранные материалы переданы в административный суд. Нарушителям грозит штраф.

"Чтобы работать на легальной основе, необходимо своевременно оформлять разрешение на трудоустройство местного исполнительного органа. Также ведется сбор административного материала в отношении работодателя, допустившего незаконное привлечение иностранной рабочей силы", — сообщил начальник управления миграционной службы ДП СКО полковник полиции Талгат Абилов.

Всего за день полицейские СКО выявили 23 нарушения миграционного законодательства, допущенных иностранцами, в регионе.

Ранее сообщалось, что в Астане на территории мусороперерабатывающего завода полицейские выявили 37 граждан Узбекистана, которые незаконно трудились без разрешения местного исполнительного органа.

На официальном сайте Комитета миграционной службы МВД говорится, что за нарушение иностранцем или лицом без гражданства сроков пребывания и невыезда из Казахстана в установленные сроки влечет:

в течение трех суток – предупреждение;

свыше трех до истечения пяти суток – штраф 10 МРП (почти 37 тыс. тенге);

свыше пяти до истечения 10 суток – штраф 15 МРП (55 тыс. тенге).

Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства РК в области миграции населения, выразившееся в уклонении от выезда в течение периода, превышающего 10 суток после истечения установленного законодательством срока, – влечет штраф в 25 МРП (92 тыс. тенге) либо административное выдворение за пределы страны.