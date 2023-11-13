22-летняя казахстанка "заработала" 9 млн тенге благодаря своим подругам

22-летнюю девушку задержали в Усть-Каменогорске по подозрению в мошенничестве. Причем потерпевшие являются ее подругами, а сумма ущерба превысила 9 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП ВКО.

По информации пресс-службы ведомства, с заявлением в Ульбинский отдел полиции Усть-Каменогорска обратилась 23-летняя девушка. Она рассказала, что подруга, используя ее анкетные данные, оформила онлайн-кредиты на сумму более 3,2 млн тенге. О случившемся она узнала, когда позвонили из банка.

Стражи порядка задержали 22-летнюю подозреваемую и доставили в полицию.

В ходе расследования стало известно, что девушка может быть причастна к двум другим аналогичным фактам. Сумма ущерба в одном случае составила почти миллион тенге, в другом - 5 млн тенге.

"Попросив телефон, чтобы позвонить, подозреваемая с помощью приложения банка оформила кредит", - пояснили в ДП ВКО.

В настоящее время проводится досудебное расследование по ст.190 ч.2 УК РК (Мошенничество).

Добавим, что согласно ст.190 ч.2 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное:

группой лиц по предварительному сговору;

лицом с использованием своего служебного положения;

путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

в сфере государственных закупок, –

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей (до 13,8 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.