Фото подозреваемой распространила полиция Павлодарской области

Полиция опубликовала фотографию женщины, подозреваемой в мошенничестве с недвижимостью. Разыскиваются пострадавшие от ее действий, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, женщина подозревается в совершении мошеннических действий, связанных с недвижимостью.

В настоящее время проводится расследование, устанавливаются и другие потерпевшие.

"Все, кто пострадал от ее незаконных деяний либо владеет какой-либо информацией по данным фактам, могут обратиться в полицию, позвонив по телефонам: 102 или 8 707 916 17 17", - обратились в ДП Павлодарской области.

Ранее сообщалось, что жителя Алматы подозревают в мошенничестве. Предполагается, что он сдавал несуществующие квартиры. Заявления в полицию подали уже 25 потерпевших.

А в феврале сразу 11 заявлений подали в ДП Астаны по фактам мошенничества с арендой несуществующих квартир. Стражи порядка задержали 31-летнюю подозреваемую - жительницу Павлодара. По данным следствия, она публиковала на сайте фейковые объявления об аренде недвижимости, где были указаны цены ниже рыночных.

Ранее в Алматы задержали мужчину из Туркестанской области, который подозревается в мошенничестве в сфере недвижимости. Как пояснили полицейские, он предлагал свои услуги для приобретения жилья по заниженной цене.