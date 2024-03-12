Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Фото подозреваемой распространила полиция Павлодарской области

Опубликовано:

Подозреваемая в мошенничестве
Подозреваемая. Фото: instagram.com/dp_pavlodar

Полиция опубликовала фотографию женщины, подозреваемой в мошенничестве с недвижимостью. Разыскиваются пострадавшие от ее действий, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, женщина подозревается в совершении мошеннических действий, связанных с недвижимостью.

В настоящее время проводится расследование, устанавливаются и другие потерпевшие.

"Все, кто пострадал от ее незаконных деяний либо владеет какой-либо информацией по данным фактам, могут обратиться в полицию, позвонив по телефонам: 102 или 8 707 916 17 17", - обратились в ДП Павлодарской области.

Ранее сообщалось, что жителя Алматы подозревают в мошенничестве. Предполагается, что он сдавал несуществующие квартиры. Заявления в полицию подали уже 25 потерпевших.

А в феврале сразу 11 заявлений подали в ДП Астаны по фактам мошенничества с арендой несуществующих квартир. Стражи порядка задержали 31-летнюю подозреваемую - жительницу Павлодара. По данным следствия, она публиковала на сайте фейковые объявления об аренде недвижимости, где были указаны цены ниже рыночных.

Ранее в Алматы задержали мужчину из Туркестанской области, который подозревается в мошенничестве в сфере недвижимости. Как пояснили полицейские, он предлагал свои услуги для приобретения жилья по заниженной цене.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2066757-foto-podozrevaemoy-rasprostranila-politsiya-pavlodarskoy-oblasti/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.