Астанчанин заплатил за военный билет и ждал несколько месяцев, а потом обратился в полицию

Полицейские пристоличного города Косшы расследует дело о мошенничестве с обещанием изготовления военного билета, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в Косшы сотрудники полиции установили горожанина, который подозревается в том, что за определенную сумму пообещал жителю столицы изготовить военный билет, а также оказать содействие в оформлении документов на авто. За эти услуги астанчанин заплатил 260 тыс. тенге.

Как удалось установить в ходе расследования, около семи месяцев назад у жителя столицы возникли проблемы с переоформлением автомашины, которая находилась в залоге в банке.

"Тогда он и обратился к своему знакомому, пообещавшему помощь не только с авто, но и с постановкой на воинский учет. После передачи денег заявитель на протяжении нескольких месяцев ожидал положительного решения вопроса или возврата денежных средств, но, не дождавшись ни того, ни другого, обратился в полицию", - рассказали в ДП Акмолинской области.

В настоящее время данный факт расследуется как мошенничество, личность фигуранта установлена.

Отметим, что по ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

В феврале руководитель отдела по профилактике терроризма, мобилизационной подготовке, чрезвычайным ситуациям и гражданской защите ГУ "Аппарат акима Костаная" оказался на скамье подсудимых по подозрению в мошенничестве за обещание отсрочки от армии. Суд назначил бывшему чиновнику наказание в виде штрафа в размере 4 млн тенге с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.

А в конце прошлого года житель Кызылординской области обратился в полицию с заявлением о том, что неизвестный за 300 тысяч тенге обещал освободить его сына от службы в армии. Подозреваемого в присвоении денег задержали, а сын потерпевшего был призван на службу.