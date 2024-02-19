400 тыс. тенге заплатили сотруднику акимата Костаная за отсрочку от армии

Глава одного из отделов акимата Костаная оказался на скамье подсудимых по подозрению в мошенничестве за обещание отсрочки от армии, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается на официальном сайте Костанайского областного суда, уголовное дело в отношении руководителя отдела по профилактике терроризма, мобилизационной подготовке, чрезвычайным ситуациям и гражданской защите ГУ "Аппарат акима Костаная" рассматривалось в городском суде №2.

Суд установил, что мужчина, не имея правовых оснований для получения отсрочки от призыва на срочную воинскую службу, скрывался от работников местного органа военного управления.

По данным суда, 3 июня 2023 года призывник через своего знакомого обратился к ранее не знакомому чиновнику c просьбой оказать содействие в получении отсрочки от призыва на срочную воинскую службу.

"Обвиняемый ввел в заблуждение о якобы имеющейся у него возможности оказания содействия в этом вопросе за денежное вознаграждение в размере 400 тыс. тенге. Призывник передал ему 400 тыс. тенге, которые обвиняемый потратил на свои нужды, причинив материальный ущерб на указанную сумму", - сообщили в суде.

Подсудимый вину полностью признал и в содеянном раскаялся.

С учетом личности, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, всех обстоятельств по делу суд назначил бывшему чиновнику наказание в виде штрафа в 10-кратном размере похищенного имущества, что составляет 4 млн тенге, с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по п.2 ч.3 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения, наказывается штрафом от 10-кратного до 20-кратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Ранее стало известно, что житель Кызылординской области обратился в полицию с заявлением о том, что неизвестный за 300 тысяч тенге обещал освободить его сына от службы в армии. Подозреваемого в присвоении денег задержали. При этом сына потерпевшего все же призвали в армию.