Казахстанец заплатил 300 тысяч тенге, чтобы сына не забрали в армию

Житель Кызылординской области обратился в полицию с заявлением о том, что неизвестный за 300 тысяч тенге обещал освободить его сына от службы в армии. Подозреваемый в присвоении денег задержан, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается в новостном Telegram-канале ведомства, 19 декабря в полицию обратился с заявлением 52-летний житель области.

По словам мужчины, неизвестный, войдя доверие, обманом присвоил его 300 тысяч тенге под предлогом, что поможет сделать так, чтобы сына не забрали в армию. Но обещание не сдержал и не вернул деньги.

"Следует отметить, что в настоящее время сын потерпевшего призван в армию и исполняет свой воинский долг перед Родиной", - рассказали в МВД.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в Кызылорде. Им оказался нигде не работающий 34-летний житель областного центра. Он водворен в ИВС. Проводится досудебное расследование по ч.1 ст.190 УК РК.

Отметим, что согласно ч.1 ст.190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (до 3 450 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

По информации на сайте "Электронного правительства", имеется ряд обстоятельств, по которым молодой человек в возрасте от 18 до 27 лет может быть освобожден от службы в армии как на временной, так и на постоянной основах.

Призыв граждан на срочную воинскую службу осуществляется два раза в год: с марта по июнь и с сентября по декабрь.

Освобождение от воинского призыва в мирное время могут получить:

признанные негодными по состоянию здоровья;

достигшие 27 лет;

лица, у которых один из родственников (отец, мать, брат или сестра) погиб, умер или стал инвалидом I или II группы при исполнении служебных обязанностей в период прохождения воинской службы;

прошедшие воинскую (альтернативную) службу в другом государстве;

проходившие службу в специальных государственных органах РК, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 51 закона РК "О специальных государственных органах Республики Казахстан";

имеющие ученую степень при предоставлении подтверждающих документов об обучении;

священнослужители, зарегистрированные в религиозных объединениях;

граждане, работающие в государственных органах на должностях, связанных с обеспечением обороны, безопасности и правопорядка;

авиационный персонал государственной, гражданской и экспериментальной авиации;

граждане, работающие в сельском хозяйстве и в организациях по ремонту сельскохозяйственной техники, на период посевных и уборочных работ;

педагогические работники организаций образования очной формы обучения на период учебного года;

обучающиеся в организациях образования по очной форме обучения;

военнообязанные-женщины;

военнообязанные в течение двух лет после увольнения в запас;

граждане, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет;

граждане, в отношении которых ведется предварительное следствие или уголовное дело рассматривается судом;

военнообязанные, избранные депутатами парламента РК или местных представительных органов;

граждане, имеющие судимость.

Однако, отмечается, что в том случае, если призыв на воинскую службу осуществляется в военное время, то освобождаются только граждане, признанные не годными к воинской службе по состоянию здоровья.