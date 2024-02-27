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Карагандинка после визита доставщика обнаружила пропажу в квартире

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Мужчину задержали по подозрению в краже
Задержанный. Фото: polisia.kz

Жительница Караганды не смогла найти кошелек и документы после доставки воды на дом. Курьер, привезший женщине товар, стал подозреваемым, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Октябрьский отдел полиции обратилась 37-летняя жительница Караганды.

Женщина сообщила, что заказала с доставкой на дом 20-литровую бутыль с питьевой водой. В назначенное время в квартиру постучал доставщик - молодой человек, которому на вид было 18-20 лет. Парень передал заказанный товар и ушел.

"Женщине нужно было выезжать в запланированную поездку. Тогда она и обнаружила исчезновение кошелька, в котором находились водительские права, а также удостоверение личности. Среди похищенного были и денежные средства", - отметили в МВД.

Сообщается, что сумма ущерба составила 250 тысяч тенге.

"По "горячим следам" сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого - 19-летнего молодого человека. Он дал признательные показания", - рассказали в ведомстве.

Вещественные доказательства были изъяты. Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Ведется расследование.

Отметим, что по ст.188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. 

В начале года житель столицы был задержан по подозрению в краже телефонов со склада. Сообщалось, что подозреваемый работает курьером в интернет-магазине электронной техники. На складе работодатель недосчитался трех iPhone общей стоимостью 1,5 млн тенге.

А в прошлом году астанчанка заявила в полицию о пропаже велосипеда, который она оставила на ночь в подземном паркинге. Подозреваемым оказался 20-летний курьер. Молодой человек рассказал, что велосипед собирался использовать для личных целей - чтобы быстрее доставлять заказы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2063245-karagandinka-posle-vizita-dostavschika-obnaruzhila-propazhu-v-kvartire/

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