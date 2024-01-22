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Курьера обвинили в приставании к девочке: как отреагировала полиция в Актау

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Курьер службы доставки везет заказ
Курьер. Иллюстративное фото: seksan Mongkhonkhamsao / Getty Images

О приставании доставщика еды к 15-летней жительнице Актау рассказала ее мать. Женщина написала на курьера заявление в правоохранительные органы, передает Lada.kz.

В полицию обратилась мать троих несовершеннолетних детей 4, 6 и 15 лет, которая воспитывает их одна и много работает, поэтому периодически заказывает еду на дом. Семья проживает в жилом комплексе "Green Plaza" в 17 микрорайоне Актау.

В субботу, 20 января, почти к концу своего рабочего дня она в очередной раз обратилась в популярную службу доставки еды, где заказала бургеры. Чуть позже ей позвонила в слезах старшая 15-летняя дочь, которая рассказала, что она с младшими сестрой и братом смотрели мультфильмы и услышали, как хлопнула входная дверь.

Они ожидали прихода мамы, но встретили улыбчивого курьера, который без стука зашел в квартиру. Семья иногда не закрывает входную дверь на ключ, потому что в подъезде установлены камеры наблюдения.

"Доставщик еды понял, что никого из взрослых нет дома, начал предлагать знакомиться, а потом и хватать за руки мою старшую дочь. Девочка испугалась, но сумела-таки вытолкать курьера из квартиры и быстро закрыла дверь.

По дороге домой, в такси, я написала в службу поддержки доставки, объяснив ситуацию. В это же время в мессенджере WhatsApp мне присылал сообщения с целью знакомства этот же курьер, думая, что заказ осуществляла с этого номера телефона моя старшая дочь. Но как только он узнал, что телефон принадлежит матери, он сразу меня заблокировал", - рассказала женщина.

Из дома горожанка позвонила в полицию, после чего к ней прибыл участковый. В это время на телефон матери вновь позвонил тот же курьер, так как ему сообщили в службе доставки еды, что на него намерены писать заявление.

Участковый сказал доставщику еды явиться в опорный пункт полиции в 13 микрорайоне.

"Полицейским он рассказал свою версию произошедшего: якобы он постучался, дверь открыла девочка, которой он передал заказ и удалился. Все описанное в заявлении доставщик назвал ложью. Прощать такое я не намерена", - заявила мама девочки.

По словам женщины, выяснилось, что в роли курьера зарегистрирован старший брат того самого доставщика. А сам молодой парень, который принял заказ, по факту официально не работает в данной компании.

Спустя время в опорный пункт прибыла сотрудница ювенальной полиции, которая сказала, что заявление будет принято, но состава преступления нет, так как курьер не трогал девочку за интимные места. И статья о развращении малолетней в данном случае не может быть применена.

Участковый сообщил матери девочки, что на курьера могут только оформить протокол по ст.449 КоАП РК (Приставание в общественных местах).

По словам женщины, он намерена обращаться в прокуратуру и бороться дальше.

В департаменте полиции региона официально подтвердили, что на доставщика еды составили протокол по ст.449 КоАП РК.

Отметим, что по ст.449 КоАП РК приставание, то есть назойливое обращение в общественных местах в целях покупки, продажи, обмена или приобретения вещей иным способом, совершенное лицом, не являющимся субъектом предпринимательства, а также в целях гадания, попрошайничества, оказания услуг сексуального характера либо навязывания иных услуг, влечет предупреждение либо штраф на физических лиц в размере 5 МРП (18 460 тенге). 

Ранее стало известно, что в Талдыкоргане прохожий спас 10-летнюю девочку от изнасилования. Подозреваемый уже задержан полицией по "горячим следам" и взят под стражу.

В декабре прошлого года 19-летнего парня задержали стражи порядка Мангистау по подозрению в домогательствах к 10-летней девочке. Она получала сообщения интимного характера через мессенджер WhatsApp.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2056715-kurera-obvinili-v-pristavanii-k-devochke-kak-otreagirovala-politsiya-v-aktau/

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