Сотрудника АФМ задержали с 21 млн тенге

Вынесен приговор в отношении бывшего оперативного дежурного Департамента АФМ по Шымкенту, признанного виновным в мошенничестве в особо крупном размере, передает NUR.KZ со ссылкой на приговор CМУС Шымкента.

По данным следствия, в феврале 2022 года к оперативному дежурному обратился его знакомый. Как оказалось, у него был родственник, против которого департамент АФМ по Шымкенту возбудил уголовное дело по факту создания финансовой пирамиды.

Знакомый пытался откупить своего родственника от уголовной ответственности и искал выход на следователей, ведущих уголовное дело.

Оперативный дежурный долго отказывался, говоря, что к следствию он отношения не имеет. Но в конце концов соблазнился предложенной суммой в 21 млн тенге.

Как следует из приговора, деньги сотрудник департамента АФМ взял, однако вскоре создатель пирамид был осужден на длительный срок.

После этого взяткодатели потребовали вернуть миллионы, а заодно и обратились в Антикор. Во время возвращения денег дежурный был задержан.

Первоначально ему инкриминировалось дача взятки и мошенничество. Свою вину он признал лишь частично, утверждая, что стал жертвой провокации.

Суд признал его виновным в мошенничестве. По факту дачи взятки суд состава преступления не нашел и оправдал его. С учетом возмещения ущерба и отсутствия других претензий со стороны потерпевших подсудимому было назначено 5 лет ограничения свободы. Он лишен права занимать должности на госслужбе.

Приговор пока не вступил в силу.

Напомним, ранее в Шымкенте была пресечена незаконная деятельность предполагаемых фальшивомонетчиков, осуществлявших сбыт поддельной иностранной валюты. По информации АФМ, в результате проведенных комплексных оперативно-розыскных мероприятий изобличена группа лиц при сбыте фальшивых денежных средств в размере 84 200 долларов США. Подозреваемые задержаны и с санкции суда арестованы на 2 месяца.

Также сейчас в Шымкенте проходит суд над бывшим заместителем акима города Максутом Исаховым. Его обвиняют в попытке подкупа сотрудника ДКНБ.