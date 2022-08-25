Более 160 млн тенге субсидий для фермеров похитили в Костанайской области

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В Костанайской области вынесен приговор по делу о хищении субсидий в агропромышленном комплексе. Сумма ущерба составила более 161 млн тенге. Об этом сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.

"Установлено, что директор ТОО "Шығыс Запад" Нетесов с использованием своего служебного положения, а также Ануарбеков и Асанов в период с 2018 по 2019 годы в рамках госпрограммы путем обмана руководителей крестьянских хозяйств Костанайской области совершили хищение бюджетных средств на сумму свыше 161 млн тенге", - сообщили в ведомстве.

В АФМ добавили, что деньги выделялись государством субъектам АПК в качестве инвестиционного субсидирования.

Их похитили по следующей схеме: фигуранты дела сами выходили на фермеров, от их имени оформляли заявки и финансовые документы, в которых цена поставляемого оборудования для обводнения пастбищ завышалась в 2 раза, а разницу забирали себе.

В итоге всех признали виновными и приговорили к 5 и 6 годам лишения свободы. Осужденные были взяты под стражу прямо в зале суда.

Напомним, ранее также сообщалось, что почти полмиллиарда тенге субсидий для фермеров похитили в Костанайской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984747-bolee-160-mln-tenge-subsidiy-dlya-fermerov-pohitili-v-kostanayskoy-oblasti/