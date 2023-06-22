Задержания провели в Костанае по делу о хищении 500 млн тенге (видео)

Задержание. Кадр из видео: АФМ РК

В Костанае группу лиц подозревают в хищении более 500 млн тенге, выделенных в качестве субсидий в рамках национального проекта по развитию агропромышленного комплекса на 2021-2025 годы. Об этом сообщается сегодня в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу.

"Деятельность организованной преступной группы, действовавшей с 2022 года по настоящее время, изобличена сотрудниками Департамента АФМ по Костанайской области при координации прокуратуры региона.

Преступная схема заключалась в сдаче крестьянскими хозяйствами на перерабатывающий завод несуществующей продукции, за что выплачивались субсидии, которые распределялись между участниками ОПГ", - рассказали в ведомстве.

Предполагаемых организатора и двух его сообщников задержали. В отношении них суд санкционировал арест на 2 месяца.

Досудебное расследование продолжается. Иная информация в порядке ст.201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежит, добавили в АФМ.

Как указывается на официальном информационном ресурсе премьер-министра РК, цель национального проекта по развитию АПК РК на 2021-2025 годы - создание конкурентоспособного АПК путем повышения производительности труда в 2,5 раза, увеличения экспорта продукции агропромышленного комплекса в 2 раза и обеспечение социально значимыми продовольственными товарами отечественного производства.

Ожидаемый социальный эффект - обеспеченность продовольственными товарами (в том числе социально значимыми) на уровне более 80%.

Ожидаемый экономический эффект:

увеличение производительности труда до 6,2 млн тенге на одного занятого в сельском хозяйстве;

увеличение экспорта продукции АПК до 6,6 млрд долларов с доведением доли переработанной продукции до 70%;

повышение заработной платы работников сельхозяйства с 115,4 тысяч тенге в 2019 году до 230,8 тысяч тенге в 2025 году;

увеличение доходов 1 млн сельских жителей;

вовлечение в экосистемы 350 тысяч фермерских и домашних хозяйств с увеличением доходов 1 млн сельских жителей;

обеспечение работой в сельском хозяйстве до 500 тысяч человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2025856-zaderzhaniya-proveli-v-kostanae-po-delu-o-hischenii-500-mln-tenge/