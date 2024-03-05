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"Заставлял детей заниматься воровством": мать пятерых детей пожаловалась на мужа

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Мальчик и девочка
Дети. Иллюстративное фото: LSOphoto / Getty Images

Мать пятерых детей пожаловалась представителю омбудсмена на супруга, который, по ее словам, заставлял своих чад воровать, передает NUR.KZ со ссылкой на Уполномоченного по правам человека в РК.

Как сообщается на официальном сайте омбудсмена, представитель Уполномоченного по правам человека по Туркестанской области провела личную встречу с жительницей Жетысайского района, которая является матерью пятерых детей.

"Женщина рассказала, что она и ее дети систематически страдали от домашнего насилия, они были вынуждены ютиться в одной комнате, супруг не давал возможности пользоваться банковской картой, все деньги тратил на выпивку, а детей заставлял заниматься воровством", - говорится в сообщении Уполномоченного по правам человека в РК.

Обстановка дома
Домашняя обстановка. Фото: Уполномоченный по правам человека в РК

В данный момент женщина с детьми размещена в кризисном центре "Көмек".

По итогам встречи представитель омбудсмена провела совещание с участием сотрудников районного и сельского акиматов, полиции, отделов образования, здравоохранения, занятости и социальных программ Жетысайского района, в ходе которого дала конкретные поручения присутствующим и призвала их не оставаться равнодушными к проблемам окружающих.

"Халатное отношение и отсутствие превентивных мер со стороны чиновников стали причиной сложившейся ситуации с многодетной семьей", - отмечается в сообщении омбудсмена.

Также указывается, что представителем УПЧ по Туркестанской области направлено представление в компетентные органы о рассмотрении дисциплинарной ответственности должностных лиц за допущенные нарушения.

Напомним, ранее сообщалось о женщинах, проживающих с детьми в кризисном центре в Кокшетау. По их словам, часто жертвами домашнего насилия становились и дети. Как поведала одна из казахстанок, ее ребенок даже оказался в больнице из-за ушиба спины.

В феврале вице-министр просвещения заявил, что в новом законе о противодействии бытовому насилию не предусмотрены нормы об изъятии детей из семей. В конце января депутаты мажилиса приняли в работу проект закона по вопросам обеспечения безопасности женщин и детей в Казахстане.

Также отметим, что с 1 июля прошлого года полиция перешла от заявительного на выявительный характер регистрации бытовых правонарушений. Теперь для составления протокола и привлечения агрессора к ответственности достаточно показаний свидетелей, соседей, записей камер видеонаблюдения или видеорегистратора.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2064598-zastavlyal-detey-zanimatsya-vorovstvom-mat-pyateryh-detey-pozhalovalas-na-muzha/

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