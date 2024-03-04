Табун верблюдов застрелили и разделали на мясо в Кызылординской области

Группу предполагаемых скотокрадов задержали в Кызылординской области - злоумышленники украли и убили верблюдов, а после разделали туши, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

О краже девяти верблюдов с вольного выпаса сообщили в полицию жители поселка Айтеке би.

Полицейские вскоре вышли на след предполагаемых скотокрадов. Выяснилось, что они застрелили и разделали на мясо верблюдов прямо на выпасе.

Очень скоро стражи порядка задержали подозреваемых в возрасте от 24 до 30. В качестве вещественных доказательств изъяты охотничье ружье, патроны, ножи и шкура животных.

Сейчас в отношении подозреваемых по факту кражи проводится досудебное расследование. Сотрудники полиции проверяют причастность подозреваемых к другим аналогичным преступлениям.

Напомним, на недавно в Атырауской области прошел суд над местным жителем, обвиняемым в краже трех баранов у соседа. За это ему назначили 5 лет лишения свободы.

А жителя Актобе приговорили к 3,5 годам ограничения свободы и оштрафовали на 5 млн тенге за продажу найденных на мусорке рогов сайги.

Неделю назад в МВД сообщали, что более десятка преступных групп скотокрадов ликвидировали в Казахстане за три дня.