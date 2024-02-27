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Эзотерика
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МВД: Более десятка преступных групп скотокрадов ликвидировали в Казахстане за три дня

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Овцы в загоне
Овцы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

МВД по всему Казахстану проведено оперативно-профилактическое мероприятие "Скотокрад". Полицией за три дня раскрыта 141 кража скота, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили в ведомстве, в проведении операции было задействовано более 4 тыс. сотрудников полиции, а также 400 специалистов управлений сельского хозяйства.

По информации полиции, ими были проверены свыше 3,5 тыс. мясных рынков, павильонов и забойных цехов для выявления сбыта похищенного скота и мясной продукции.

"За три дня раскрыта 141 кража скота, за совершение которых задержано 94 человека, в том числе 12 преступных групп. Работа в данном направлении продолжается", – сообщил начальник департамента – официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

По его словам, найдено и возвращено владельцам свыше 360 голов скота. Сотрудниками полиции и управления сельского хозяйства выявлено около 800 нарушений в области ветеринарии, а также порядка 2 тыс. нарушений правил выпаса сельскохозяйственных животных.

Напомним, на прошлой неделе в Атырауской области прошел суд над местным жителем, обвиняемым в краже трех баранов у соседа. За это ему назначили 5 лет лишения свободы.

А жителя Актобе приговорили к 3,5 годам ограничения свободы и оштрафовали на 5 млн тенге за продажу найденных на мусорке рогов сайги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2063159-mvd-bolee-desyatka-prestupnyh-grupp-skotokradov-likvidirovali-v-kazahstane-za-tri-dnya/

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