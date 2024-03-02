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50-летнюю женщину нашли мертвой в центре Петропавловска

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Полицейская машина
Полицейская машина. Иллюстративное фото: aire images / Getty Images

В Петропавловске на улице обнаружили мертвую женщину – по данному факту возбуждено уголовное дело, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на областной департамент полиции.

2 марта в полицию поступило сообщение, что в Петропавловске на улице Алтынсарина обнаружено тело женщины.

"Личность женщины была установлена сотрудниками полиции. Это 50-летняя жительница Северо-Казахстанской области. В настоящее время тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти", – рассказали в областном ДП.

По факту обнаружения тела следователи Петропавловска проводят досудебное расследование. Возбуждено уголовное дело.

В полиции отметили, что в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса иная информация, в интересах следствия, разглашению не подлежит.

В октябре прошлого года сообщалосьо том, что в Караганде обнаружили тело погибшей женщины на огороженном забором участке. Полиция не нашла следов насильственной смерти.

Позже стражи порядка в Астане нашли внутри автомобиля на одной из парковок тело мужчины. Сообщалось, что покойному было 49 лет.

В январе этого года тело 30-летнего жителя Караганды 30 лет обнаружили на улице в городе. А недавно мужчина погиб на Медеу – его нашли лежащим на склоне у плотины. По предварительным данным, он упал с высоты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2064119-50-letnyuyu-zhenschinu-nashli-mertvoy-v-tsentre-petropavlovska/

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