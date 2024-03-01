Мужчину застрелили в Жамбылской области

В соцсетях распространилась информация о том, что в Жамбылской области обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением. Информацию подтвердили в ДП региона, передает NUR.KZ.

В Сети сообщалось, что после обнаружения тела департамент полиции разыскивает четверых подозреваемых в преступлении.

Как пояснили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ведомства, 27 февраля в отдел полиции Байзакского района поступило сообщение из ЦРБ о доставлении с огнестрельным ранением местного жителя без признаков жизни.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В настоящее время проводятся оперативные мероприятия по установлению и задержанию причастных к преступлению. Назначены необходимые экспертизы.

"Для раскрытия преступления создана следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных сотрудников полиции", - отметили в ДП региона.

Ход расследования находится на контроле руководства ДП Жамбылской области.

Подчеркивается, что иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Отметим, что по ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Напомним, ранее заказное убийство мужчины предотвратила полиция в Западно-Казахстанской области. Подозреваемой в организации покушения оказалась супруга потерпевшего. По данным следствия, для приобретения оружия и исполнения убийства она передала организатору 1,3 млн тенге.

А в январе в колодце близ одного из жилых домов в Таразе нашли тело мужчины. Страшная находка была сделана участковым инспектором в ходе патрулирования территории. Полицейские стали устанавливать личность умершего.