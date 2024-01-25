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Тело мужчины обнаружили в колодце в Таразе

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Полицейские на месте происшествия
Полицейские. Кадр из видео: instagram.com/taraz_v_obektive

Тело мужчины нашли в колодце в Таразе близ одного из жилых домов. Полицейские пытаются установить личность умершего, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Накануне в паблике "Тараз в объективе" в Instagram было опубликовано видео очевидца, который снял, как стражи порядка доставали из колодца тело погибшего.

Автор написал, что кадры были сняты в 10-м микрорайоне города.

В департаменте полиции Жамбылской области сообщили по данному факту, что участковый инспектор полиции обнаружил внутри колодца тело мужчины. Страшная находка была сделана в ходе патрулирования.

Умершему было 50-60 лет, сообщили в ДП. Подчеркивается, что следов насильственной смерти не обнаружено. Личность мужчины в данный момент устанавливается.

Напомним, что в прошлом году несколько подобных случаев произошло в Астане.

Например, в сентябре на одной из детских площадок в столице нашли тело умершей женщины. В полиции сообщили, что признаков насильственной смерти обнаружено не было. Личность погибшей удалось установить сразу же.

В октябре 2023 года были совершены сразу две страшные находки.

В начале месяца на пустыре возле одного из столичных ТЦ обнаружили тело без признаков насильственной смерти.

А в середине месяца тело мужчины нашли в машине на парковке. Предполагалось, что он умер внутри авто - признаков насильственной смерти также обнаружено не было.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2057396-telo-muzhchiny-obnaruzhili-v-kolodtse-v-taraze/

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