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Казахстанка избила свекра и оказалась в суде

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Женщина бьет мужчину
Домашнее насилие. Иллюстративное фото: Srdjanns74 / Getty Images

Сельчанка оказалась в суде из-за побоев, которые нанесла свекру во время ссоры. За это женщине вынесли предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Как сообщает официальный сайт суда, в феврале этого года в селе Мерке между женщиной и ее свекром произошла ссора, в результате которой она ударила мужчину по голове, но причинения вреда его здоровью не произошло. 

По данным суда, вина сельчанки была полностью доказана письменным заявлением и объяснительной потерпевшего, врачебной справкой, протоколом о правонарушении, а также другими документами, зарегистрированными и исследованными в суде.

В судебном заседании женщина признала свою вину и указала, что сожалеет о содеянном. Потерпевший заявил об отсутствии каких-либо претензий.

Постановлением суда гражданка была признана виновной по ч.1-1 ст.73-2 КоАП и в качестве административного взыскания предупреждена.

Постановление вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.1-1 ст.73-2 КоАП РК нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, совершенные в отношении лица, состоящего с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, влекут предупреждение или административный арест на десять суток. 

Ранее жительницу Тараза признали виновной в нанесении побоев другой женщине. Пострадавшая просила суд взыскать со своей обидчицы моральный вред в размере 800 тыс. тенге, но по решению суда получила 50 тыс. тенге.

А в начале февраля стало известно, что жителя Кызылординской области привлекли к ответственности за избиение своей невестки в состоянии алкогольного опьянения. Потерпевшая заявила в суде, что насилие происходило неоднократно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2063907-kazahstanka-izbila-svekra-i-okazalas-v-sude/

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