Мать троих детей наказали за драку в Таразе

Жительницу Тараза признали виновной в нанесении побоев другой женщине. Пострадавшая подала иск о возмещении морального вреда, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Как сообщается на официальном сайте суда, постановлением Специализированного суда по административным правонарушениям Тараза от 22 ноября 2023 года женщину признали виновной по ч.1 ст.73-2 КоАП и привлекли к административному взысканию в виде штрафа в размере 24 150 тенге.

Постановление не было обжаловано и вступило в законную силу.

"В середине ноября 2023 года в Таразе ответчик умышленно нанесла побои истцу, причинив последней физическую боль, но это не повлекло причинение легкого вреда здоровью", - сообщили в суде.

Теперь в иске пострадавшая просила суд взыскать со своей обидчицы моральный вред в размере 800 тыс. тенге.

"Ответчик, не признав иск, просила отказать в его удовлетворении ввиду того, что воспитывает троих несовершеннолетних детей, ухаживает за ребенком-инвалидом и муж не работает", - отметили в суде.

Как посчитал суд, заявленные требования истца к ответчику о компенсации морального вреда являются обоснованными.

"Определяя размер компенсации, суд считает предъявленную сумму морального вреда чрезмерно завышенной и считает справедливым, достаточным и разумно удовлетворяющим заявленные требования о компенсации морального вреда в пользу истца в размере 50 тыс. тенге", - заявили в суде.

Решением суда иск был удовлетворен частично, ответчик обязана оплатить в пользу истца моральный вред в сумме 50 тыс. тенге. Решение пока не вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.73-2 КоАП РК нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, влечет штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге в 2024 году) либо административный арест на срок до 10 суток.

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