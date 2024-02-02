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Жителя Кызылординской области арестовали за избиение невестки

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Домашнее насилие
Мужчина и женщина. Иллюстративное фото: lolostock / Getty Images

Житель Кызылординской области был привлечен к ответственности за избиение своей невестки. Потерпевшая заявила в суде, что насилие происходило неоднократно, передает NUR.KZ со ссылкой на Кызылординский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, в отношении местного жителя было рассмотрено дело об административном правонарушении по ч.1-1 ст.73-2 КоАП РК Сырдарьинским районным судом.

"Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения в ходе семейного конфликта совершил избиение своей невестки, ударив ее по лицу, причинив ей физическую боль, но не повлекшее причинение легкого вреда здоровью", - пояснили в суде.

В судебном заседании правонарушитель полностью признал свою вину.

"Потерпевшая просила привлечь к ответственности обвиняемого, так как подобные действия неоднократно повторялись", - отметили в суде.

Постановлением суда мужчина был признан виновным в совершении административного правонарушения. На него наложено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.

Отметим, что по ч.1-1 ст.73-2 КоАП РК нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, совершенные в отношении лица, состоящего с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, влекут предупреждение или административный арест на 10 суток.

В начале года сообщалось, что особое подразделение по борьбе с бытовым насилием создадут в МВД Казахстана. Важность этого объясняется тем, что только в прошлом году за совершение бытовых правонарушений в суде было рассмотрено 6595 административных дел.

В интервью, опубликованном третьего января, президент подчеркнул, что выступает за укрепление принципа "закон и порядок" и поддерживает ужесточение наказания за семейно-бытовое насилие.

При этом в начале декабря 2023 года Токаев утвердил план действий в области прав человека и верховенства закона, согласно которому предусматривается в числе прочего и ужесточение уголовного законодательства в сфере семейно-бытового насилия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2058795-zhitelya-kyzylordinskoy-oblasti-arestovali-za-izbienie-nevestki/

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