Подозреваемого в вымогательстве 400 тыс. тенге задержали в области Жетісу (видео)

Полицейские области Жетісу задержали мужчину, которого подозревают в вымогательстве у знакомого 400 тыс. тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщил начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДП области Жетісу Рустем Меркулов, стражами порядка был задержан житель Талдыкоргана. По версии следствия, он шантажировал и вымогал у своего знакомого 400 тысяч тенге.

"В ходе разбирательства установлено, что он ранее систематически вымогал у потерпевшего различные суммы денег. Потом подозреваемый начал увеличивать суммы. Если ему отказывали, то в адрес потерпевшего поступали угрозы о телесных повреждениях", – добавил он.

В полиции добавили, что по факту вымогательства возбуждено уголовное дело. Подозреваемого поместили под стражу.

Добавим, что, согласно статье 194 УК РК, вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 4 тыс. МРП (14,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, в начале февраля в области Жетісу полицейские задержали подозреваемого в вымогательстве миллиона тенге у главы местного крестьянского хозяйства.

На прошлой неделе в Атырау полиция задержала блогера, подозреваемого в вымогательстве у предпринимателя 2 миллионов тенге. Также его обвиняют в краже.