Блогера задержали в Атырау по подозрению в вымогательстве миллионов у бизнесмена (видео)
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В Атырау полиция задержала блогера, подозреваемого в вымогательстве у предпринимателя 2 миллионов тенге. Также его обвиняют в краже, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
По информации пресс-службы ведомства, в Атырау правоохранители задержали 26-летнего блогера, который подозревается в вымогательстве 2 млн тенге у предпринимателя.
За эти деньги он обещал не выкладывать видеозаписи его деятельности в социальные сети и не сообщать о нарушениях в компетентные органы.
"С начала февраля подозреваемый неоднократно снимал на видео деятельность продуктового маркета предпринимателя, где зачастую устраивал скандалы. Позже он попросил 2 млн тенге, чтобы не публиковать видео, и забрал товар на сумму 47 тыс. тенге.
Также установлено, что в феврале из кармана одежды в служебном помещении здания суда он похитил 20 тысяч тенге", - сообщили в ДП Атырауской области.
В настоящее время подозреваемый находится под стражей, ведется досудебное расследование по факту кражи и вымогательства. Проверяется его причастность к иным преступлениям.
"Если вы владеете какой-либо информацией, просим сообщить по номеру 8 (7122) 98-22-05 или 102", - обратились в ведомстве.
Добавим, что в соответствии с ч.1 ст.188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
А согласно ст.194 УК РК:
1. Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких, наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
2. Вымогательство, совершенное:
1) с применением насилия;
2) группой лиц по предварительному сговору;
3) неоднократно, –
наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
3. Вымогательство, совершенное:
1) с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего;
2) с целью получения имущества в крупном размере, –
наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:
1) преступной группой;
2) в особо крупном размере, –
наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2062648-blogera-zaderzhali-v-atyrau-po-podozreniyu-v-vymogatelstve-millionov-u-biznesmena-video/