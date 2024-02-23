Блогера задержали в Атырау по подозрению в вымогательстве миллионов у бизнесмена (видео)

В Атырау полиция задержала блогера, подозреваемого в вымогательстве у предпринимателя 2 миллионов тенге. Также его обвиняют в краже, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

По информации пресс-службы ведомства, в Атырау правоохранители задержали 26-летнего блогера, который подозревается в вымогательстве 2 млн тенге у предпринимателя.

За эти деньги он обещал не выкладывать видеозаписи его деятельности в социальные сети и не сообщать о нарушениях в компетентные органы.

"С начала февраля подозреваемый неоднократно снимал на видео деятельность продуктового маркета предпринимателя, где зачастую устраивал скандалы. Позже он попросил 2 млн тенге, чтобы не публиковать видео, и забрал товар на сумму 47 тыс. тенге.

Также установлено, что в феврале из кармана одежды в служебном помещении здания суда он похитил 20 тысяч тенге", - сообщили в ДП Атырауской области.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей, ведется досудебное расследование по факту кражи и вымогательства. Проверяется его причастность к иным преступлениям.

"Если вы владеете какой-либо информацией, просим сообщить по номеру 8 (7122) 98-22-05 или 102", - обратились в ведомстве.

Добавим, что в соответствии с ч.1 ст.188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

А согласно ст.194 УК РК:

1. Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких, наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

2. Вымогательство, совершенное:

1) с применением насилия;

2) группой лиц по предварительному сговору;

3) неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

3. Вымогательство, совершенное:

1) с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего;

2) с целью получения имущества в крупном размере, –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества.