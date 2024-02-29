Пакет с содержимым на 20 млн тенге спрятали в снегу в области Абай (видео)

Полицейские пресекли деятельность крупных сбытчиков синтетических наркотиков. Пакет с психотропным веществом стражи порядка обнаружили в снегу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Абай.

Как сообщает официальный Telegram-канал ведомства, в результате длительной разработки и комплекса оперативно-следственных мероприятий полицией при силовой поддержке спецподразделения в Семее пресечена деятельность крупных сбытчиков синтетических наркотиков.

"Сотрудниками ДП области Абай при обысках жилищ двоих задержанных обнаружено и изъято психотропное вещество "мефедрон" весом более 500 гр. Изъяты мобильные телефоны с подтверждением причастности подозреваемых к криминальному бизнесу", - рассказали в ДП области Абай.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

"Не допущено в незаконный оборот более 1 500 разовых доз для наркопотребления, их предварительная стоимость на "черном рынке" оценивается в сумму более 20 млн тенге. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания, им грозит тюремное заключение сроком до пятнадцати лет", - отметил заместитель начальника ДП области Абай Нариман Кульдиков.

Ранее стало известно, что в Астане из-за своего подозрительного поведения мужчина попал в поле зрения полиции. По данным правоохранителей, при задержании он признался, что занимается закладкой наркотиков. В ходе следственных действий были обнаружены 67 полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом.

В начале февраля сообщалось, что экс-замглавы рынка "Алтын Орда" Эрмека Маркабаева приговорили к 4 годам лишения свободы за хранение и перевозку наркотиков в особо крупном размере без цели сбыта. Как установил суд, при личном обыске у подсудимого обнаружен и изъят сверток, внутри которого находилось психотропное вещество "мефедрон".

А в январе в Алматы полиция задержала двух братьев, подозреваемых в хранении и сбыте наркотиков. В мегаполисе была изъята крупная партия "синтетики" - общий вес составил более 3,5 кг. По данному факту расследуется уголовное дело.