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Два брата в Алматы подозреваются в сбыте крупной партии синтетики (видео)

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Задержание подозреваемых
Задержание подозреваемых. Кадр из видео: instagram/almaty_police_department

В Алматы полицией задержаны двое братьев, подозреваемых в хранении и сбыте наркотиков. По данному факту расследуется уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции мегаполиса.

Как сообщает департамент полиции Алматы в Instagram, в мегаполисе была изъята крупная партия синтетических наркотиков. По подозрению в хранении и сбыте наркотиков были задержаны два брата, 1995 и 1997 годов рождения, которые, по версии следствия, сбывали "синтетику" путем закладок.

"В автомашине марки "Мерседес", что блокирована на улице Жангельдина, обнаружено и изъято 10 полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом. А в BMW, что была остановлена на Шамелева, найдено 20 пакетиков с зельем.

При проведении санкционированного обыска арендованной съемной квартиры фигурантов, где осуществлялось хранение и расфасовка по дозам синтетических наркотиков, изъяты электронные весы, ложки для расфасовки, а также уже расфасованные полиэтиленовые пакеты. Согласно проведенной экспертизе, общий вес изъятого наркотика составил более 3,5 килограммов", - рассказал начальник Управления по противодействию экстремизму Дархан Абикулов.

Сообщается, что по факту хранения и сбыта наркотиков в особо крупном размере в полиции Алатауского района расследуется уголовное дело. Сейчас полицейские занимаются установкой канала поставки наркотиков в Алматы.

Напомним, 15 января сообщалось, что стражи порядка задержали 23-летнего жителя ВКО, который подозревается в распространении наркотиков. У него изъяли более полкилограмма "синтетики".

Также на казахстанско-российской границе в грузовом автотранспорте было обнаружено и изъято около 100 кг наркотиков.

В начале января в Алматы вынесли приговор семерым гражданам, причастным к сбыту наркотиков из США в Казахстане посредством Telegram-мессенджера.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2058286-dva-brata-v-almaty-podozrevayutsya-v-sbyte-krupnoy-partii-sintetiki-video/

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