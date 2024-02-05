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Экс-замглавы рынка "Алтын Орда" вынесли приговор

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Мужчина в наручниках
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: ncognet0/Getty Images

Экс-замглавы рынка "Алтын Орда" Эрмека Маркабаева приговорили к 4 годам лишения свободы за хранение и перевозку наркотиков в особо крупном размере без цели сбыта, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда.

Как сообщили в пресс-службе Карасайского районного суда, установлено, что летом прошлого года на автотрассе "Алматы-Бишкек" полицейскими была остановлена машина, на заднем пассажирском сиденье которой находился Маркабаев.

"При личном обыске у подсудимого обнаружен и изъят сверток, внутри которого находилось порошкообразное вещество.

По результатам судебно-химической экспертизы данное вещество оказалось психотропным веществом – мефедрон, c весом 1,796 грамм (особо крупный размер)", – говорится в сообщении.

Между тем подсудимый вину не признал и отказался от дачи показаний.

"Вина подсудимого доказана и подтверждена материалами уголовного дела, в том числе, исследованной в суде видеозаписью задержания и личного обыска, результатами судебно-химической экспертизы самого психотропного вещества, судебно-химическими исследованиями смывов ладоней рук, ногтевых срезов рук и среза кармана джинсовых брюк, где установлены наслоения, содержащие психотропное вещество – мефедрон, а также другими собранными по делу доказательствами", – добавили в суде.

Судья признал Маркабаева виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на четыре года.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в начале июня прошлого года стало известно о задержании замдиректора рынка "Алтын Орда".

Позже в полиции отметили, что на автодороге "Алматы – Бишкек" была остановлена автомашина BMW.

"В ходе обыска у пассажира авто обнаружено белое порошкообразное вещество со специфическим запахом, а также у другого пассажира изъят травматический пистолет МК-471С", – говорилось в сообщении.

Факты зарегистрировали по части 3 статьи 287 и части 4 статьи 296 УК РК.

В октябре в Алматинской области начался судебный процесс по делу экс-замглавы рынка "Алтын Орда".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2059209-eks-zamglavy-rynka-altyn-orda-vynesli-prigovor/

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