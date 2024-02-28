Побил и уложил спать: павлодарцу пересмотрели приговор за смерть матери

В суде пересмотрен приговор жителю Павлодара, который по неосторожности убил мать. Инцидент произошел летом прошлого года, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Павлодарского облсуда.

Житель Павлодара предстал перед судом за совершение умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ст. 106 ч. 3 УК).

Согласно материалам дела, инцидент произошел в июле 2023 года. Сообщается, что мужчина, распивая спиртные напитки в компании матери и сожительницы, поссорился с матерью и избил ее, нанеся кулаками многочисленные удары по голове и телу.

После этого мужчина вместе с сожительницей помогли избитой матери, находившейся в сознании, лечь на кровать. Однако, в результате полученных множественных травм избитая женщина скончалась.

"Приговором суда № 2 города Павлодара К.П. признан виновным по ст. 106 ч. 3 УК и ему назначено наказание окончательно 9 лет 8 месяцев лишения свободы.

В связи с неправильным применением уголовного закона из приговора исключен квалифицирующий признак "с особой жестокостью". С учетом этого, признания вины и иных смягчающих обстоятельств срок наказания снижен на 6 месяцев, то есть до 9 лет 2 месяцев лишения свободы", - говорится в сообщении суда.

Постановление вступило в законную силу.

Добавим, что согласно ч.3 ст.106 УК РК, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее сообщалось о том, что житель Павлодара нанес матери многочисленные удары кулаками и ногами по разным частям тела. Между родственниками произошел словесный конфликт, обернувшийся гибелью женщины. Тогда подсудимый вину признал полностью и ему было назначено 9 лет 8 месяцев лишения свободы.

Напомним, в декабре в Атырауской области женщину заподозрили в убийстве зятя. Полицией было установлено, что в результате семейного конфликта мужчина получил удар кухонным ножом и скончался. Проводится досудебное расследование.

Также в Шымкенте осудили мужчину за смертельное избиение сожителя своей бывшей возлюбленной. Его приговорили к 10 годам лишения свободы.