Опасный рецидивист забил до смерти родную мать в Павлодаре

Житель Павлодара нанес матери многочисленные удары кулаками и ногами по разным частям тела. Между родственниками произошел словесный конфликт, обернувшийся гибелью женщины, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на суд №2 Павлодара.

По информации суда, конфликт произошел в июле 2023 года в квартире по улице Лермонтова. Павлодарец вместе с матерью и своей сожительницей употреблял спиртное, а затем между родственниками возник конфликт.

"Будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе словесного конфликта умышленно нанес матери кулаками многочисленные удары по голове и телу, причинив тяжкий вред здоровью. В результате полученных множественных травм она скончалась", - сообщили в пресс-службе суда №2 Павлодара.

Уголовное дело рассмотрели по ч.3 ст.106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека). Подсудимый вину признал полностью.

Как выяснилось, ранее он уже был судим. Учитывая этот факт, в действиях мужчины признали опасный рецидив преступлений и назначили 9 лет 8 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии максимальной безопасности.

Отметим, что согласно ст.106 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, в декабре в Атырауской области женщину заподозрили в убийстве зятя. Полицией было установлено, что в результате семейного конфликта мужчина получил удар кухонным ножом и скончался. Проводится досудебное расследование.