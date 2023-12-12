Забил человека до смерти на следующий день после приговора: шымкентца отправили в колонию

В Шымкенте осудили мужчину за смертельное избиение сожителя своей бывшей возлюбленной. Его приговорили к 10 годам лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на суд Шымкента.

По информации официального сайта суда, мужчина предстал перед судом по ч.3 ст.106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В суде установлено, что обвиняемый, будучи осужденным 11 сентября 2023 года к наказанию в виде ограничения свободы, 12 сентября 2023 года на почве ревности нанес несколько ударов по голове потерпевшего, в результате чего последний скончался.

Приговором суда ему было окончательно назначено 10 лет лишения свободы.

"При назначении наказания суд учел отсутствие смягчающих и наличие отягчающих обстоятельств: совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения, подсудимый не осознал тяжесть совершенного преступления, не раскаялся в содеянном, он был днем ​​ранее осужден за совершение аналогичного тяжкого преступления, однако для себя положительных выводов не сделал и повторно совершил тяжкое преступление, мнение представителя потерпевшего о назначении строгого наказания", - пояснили в суде.

Напомним, ранее в МВД сообщили, что 12 сентября около 12.30 на пульт 102 поступило сообщение об избиении жителя Шымкента в подъезде многоквартирного дома. В результате 35-летний мужчина скончался.

Правоохранители выяснили, что горожанина на почве ревности избил бывший возлюбленный его сожительницы. Заметив, что оппонент потерял сознание, злоумышленник скрылся с места происшествия. Однако подозреваемого задержали и водворили в ИВС. Было начато досудебное расследование по ч.3 ст.106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

При этом в Telegram-канале Kozachkov offside сообщались подробности случившегося. Отмечалось, что 31-летний мужчина начал жить в гражданском браке с девушкой. Он якобы не работал, лежал на диване, что вызывало возмущение мамы его сожительницы. Она несколько раз заводила с ним разговоры на эту тему, но он не реагировал.

А 19 июня молодой человек избил свою тещу, причинив ей тяжкий вред. На шымкентца завели дело, он предстал перед судом, но примирился с потерпевшей и возместил ей материальный ущерб, поэтому его приговорили к 3,5 годам ограничения свободы.

Вердикт был оглашен 11 сентября, а на следующий день он приехал домой к своей возлюбленной, дверь ему открыл мужчина, который и был избит до смерти.

Добавим, что согласно ч.3 ст.106 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.