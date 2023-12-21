Женщину подозревают в убийстве зятя в Атырауской области

В Кульсары женщину подозревают в убийстве зятя. Преступление произошло вечером 20 декабря, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции Атырауской области.

Как рассказали корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ведомства, 20 декабря около 18.50 вечера 37-летняя женщина сообщила, что ее мать ранила кухонным ножом в живот ее гражданского супруга.

На место оперативно прибыли полицейские. Было установлено, что в результате семейного конфликта 57-летняя женщина ранила зятя кухонным ножом. В результате полученных телесных повреждений 27-летний мужчина скончался.

"По данному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст.99 УК РК. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Установлено, что в этой семье и раньше были семейные конфликты, а мужчина два раза находился под административным арестом в январе и апреле этого года", - пояснили в ДП Атырауской области.

Добавим, что согласно ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Напомним, ранее сообщалось, что жительницу Экибастуза подозревают в убийстве мужа. На момент происшествия она была беременна. Сама обвиняемая настаивала на том, что это была самооборона.

По ее словам, супруг выпивал с приятелями в одном из детских садов, где работал сторожем. Конфликт начался на почве ревности. По версии женщины, сначала муж начал ее избивать, затем вышел, а, вернувшись, достал нож и принялся угрожать расправой. В этот момент она выхватила нож и побежала к лестнице, а когда супруг пытался сбросить ее вниз - нанесла удар, который оказался смертельным.

В итоге женщину признали виновной по ч.3 ст.106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и назначили 5 лет лишения свободы с отсрочкой на 5 лет из-за рождения ребенка.